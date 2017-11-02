На тестах замечен Mercedes-Benz X-Class с увеличенным грузовым отсеком

В рамках автосалона в Женеве компания Mercedes-Benz презентовала производительную версию пикапа X-Class, но вскоре модель получит ещё более серьёзные изменения. Ожидается, что премиальный пикап получит увеличенный грузовой отсек, что сделает его более практичным.

На страницах американского портала Carscoops появились свежие шпионские фото новой версии пикапа Mercedes-Benz X-Class, которая в плане стилистических черт имеет мало отличий от существующего грузовика. В список новшеств стоит отнести иной грузовой отсек, который стал длиннее и вместительнее. Новинка тестируется в Северной Европе.

Информации о габаритах нового Mercedes-Benz X-Class с удлиненным грузовым пространством пока нет, но стандартный пикап имеет «ящик» длиной в 1 587 миллиметров. Стоит учесть, что немецкий пикап базируется на Nissan Navara, поэтому грузовое пространство может быть удлинено до 1 788 миллиметров.

Ожидается, что новая версия Mercedes-Benz X-Class сохранит прежнюю гамму моторов. Модель получит под капот 2,3-литровый турбодизельный двигатель мощностью в 163 либо 190 лошадиных сил. «Топовый» пикап будет приводиться в движение 3,0-литровым мотором с шестью цилиндрами, который генерирует 258 «лошадок» и 550 Нм.