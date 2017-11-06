Toyota извинилась за слишком долгую работу над новой Supra

В рамках интервью для издания Drive Тетсую Тада, главный инженер проекта Supra, принёс извинения от лица компании за то, что разработка спорткара затянулась на длительный срок. Он добавил, у Toyota и BMW в рамках сотрудничества возникло немало разногласий.

Ожидалось, что дебют преемника спорткара Toyota Supra состоится на автовыставке в Женеве, однако компания показала только концепт гоночной версии GR Supra Racing. Согласно неподтверждённой информации, серийный автомобиль презентуют в январе 2019 года на Детройтском автосалоне.

«Мы очень бы хотели возродить Toyota Supra намного раньше. Мы приносим извинение поклонникам этого автомобиля за ожидания. Нового поколения им пришлось ждать больше 15 лет, и я сожалею об этом», – заявил господин Тада.

Напомним, специалисты японской и немецкой компании с 2014 года совместно работают над моделями Toyota Supra и BMW Z4, для которых была подготовлена общая платформа. По словам Тетсую Тада, из-за отличий в менталитете команды столкнулись с рядом сложностей, однако их сотрудничество всё равно можно назвать эффективным.

Новая Supra получит карбоновый кузов и гибридную установку с электромотором на передней оси колёс и ДВС – на задней. Помимо этого, впервые в истории бренда спорткар оборудуют «роботом» с двумя сцеплениями.