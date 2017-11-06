Toyota извинилась за слишком долгую работу над новой Supra
В рамках интервью для издания Drive Тетсую Тада, главный инженер проекта Supra, принёс извинения от лица компании за то, что разработка спорткара затянулась на длительный срок. Он добавил, у Toyota и BMW в рамках сотрудничества возникло немало разногласий.
Ожидалось, что дебют преемника спорткара Toyota Supra состоится на автовыставке в Женеве, однако компания показала только концепт гоночной версии GR Supra Racing. Согласно неподтверждённой информации, серийный автомобиль презентуют в январе 2019 года на Детройтском автосалоне.
Напомним, специалисты японской и немецкой компании с 2014 года совместно работают над моделями Toyota Supra и BMW Z4, для которых была подготовлена общая платформа. По словам Тетсую Тада, из-за отличий в менталитете команды столкнулись с рядом сложностей, однако их сотрудничество всё равно можно назвать эффективным.
Новая Supra получит карбоновый кузов и гибридную установку с электромотором на передней оси колёс и ДВС – на задней. Помимо этого, впервые в истории бренда спорткар оборудуют «роботом» с двумя сцеплениями.