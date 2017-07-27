«КАМАЗ» в феврале увеличил производство на 11%

Отечественная компания «КАМАЗ» отчиталась в своем пресс-релизе за февраль текущего года, сообщив, что за отчетный месяц на ее мощностях были собраны 3 267 машинокомплектов. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Производитель также сообщил, что за прошедшее время текущего года с конвейера «КАМАЗ» сошли 4 418 машинокомплектов. Данный результат, в сравнении с прошлогодним показателем за тот же период, улучшился на 8%.

Ранее челнинские машиностроители сообщили о начале выпуска новой трехосной модели 64209. Семь таких грузовиков в ближайшее время пополнят автопарк Торгово-финансовой компании «КАМАЗ».

В течение нынешнего года «КАМАЗ» рассчитывает реализовать 43,1 тысячи грузовых автомобилей, 37 тысяч из которых производитель планирует продать на внутреннем рынке. Чистая прибыль компании при таких объемах продаж составит порядка 1 586 миллионов рублей с выручкой в 171,3 миллиарда рублей.

В нынешнем году у челнинского машиностроительного гиганта в планах реализовать несколько приоритетных проектов. Так, производитель подготовит принципиально новые тягачи линейки К5 к выходу на рынок. Модель КАМАЗ-54901, относящаяся к данному семейству, отправится в продажу в 2019 году. Отечественный автогигант намерен заявить о себе данным грузовиком в Европе.