Компания Jeep выпустит бюджетный кроссовер на базе Fiat 500

Американский бренд Jeep планирует выпустить новую модель, которая станет самым доступным и самым компактным автомобилем в линейке марки. Отмечается, что модель получит шасси от Fiat 500, а её производство будет налажено в Италии.

На страницах издания VistaNews появилась информация о том, что компания Jeep готовит к дебюту новый компактный кроссовер начального уровня. Майк Мэнли, глава компании Jeep, официально подтвердил такую информацию, которая ранее распространялась исключительно на уровне слухов и инсайдерских данных.

Господин Мэнли отметил, что новинка будет представлена вместе с новым планом развития американского бренда, что состоится уже в июне 2018 года. Не сообщается, представят ли американцы серийную модель или же речь идёт о концепте.

Отмечается, что новый компактный кроссовер от Jeep будет спроектирован на базе шасси, которое стало основой для Fiat 500 и Fiat Panda. Производство модели будет налажено на заводе Fiat в Неаполе, Италия. Новинка станет самой компактной моделью Jeep и расположится на ступеньку ниже Jeep Renegade.