Представлен возрожденный Ford Mustang California Special

Американская компания Ford представила новый Ford Mustang California Special, который от стандартного маслкара отличается некоторыми дизайнерскими особенностями. Модель является данью уважения одноименному Ford Mustang, который сошел с конвейера в далеком 1968 году.

Классический Ford Mustang California Special базировался на производительном Shelby GT, а современный маслкар выполнен на основе «топового» Ford Mustang GT. Специальное издание модели получило особую отделку задней части кузова и уникальный шильдик, а в роли колесных дисков выступают особые пятиспицевые «катки». Кроме того, модель оснащается особым аэродинамическим обвесом из пакета Ford Performance Pack 1.

Интерьер нового Ford Mustang California Special примечателен замшевой отделкой сидений, которые украшены красной контрастной прострочкой. Также новинка получает особые напольные коврики и декоративные вставки на центральной консоли.

Под капотом нового Ford Mustang California Special расположился 5,0-литровый турбированный мотор V8, который имеет отдачу в 460 лошадиных сил при 570 Нм крутящего момента. В список оснащения модели входит премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками мощностью в 1000 Вт.