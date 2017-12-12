В Женеве продемонстрировали новый Corvette C7 в ретро-стиле

Британское автомобильное ателье Eadon Green представило на Женевском автошоу сво новое творение автомобиль Zeclat. Под старинной внешностью инженеры скрыли спорткар Corvette C7.

Новый дизайн Zeclat подобен востребованным авто 1930-х годов, разработанных инженерами французских машиностроителей. В моторном отсеке авто разместился 6,2-литровый 8-цилиндровый агрегат с отдачей 466 лошадиных сил. Он разгоняется до первой «сотни» за 3,6 секунды. Новинку снабдили премиальной развесовкой по осям, амортизаторами и несколькими режимами работы управляющей электроники. Опциально автолюбители могут получить 8-диапазонную АКПП вместо 7-секционной «механики».

Салон новой машины не перетерпел изменений. В интерьере стоит выделить мультимедийную систему с проекционным экраном с Apple CarPlay и Android Auto. Тираж выпуска новинки и стоимость транспортного средства пока держат в секрете.