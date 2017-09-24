В 2017 году россияне потратили 2,3 трлн рублей на подержанные автомобили

Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году в денежном выражении объём вторичного автомобильного рынка составил 2,3 трлн рублей. Отмечается, что большая часть от всего оборота пришлась на иномарки с пробегом.

Аналитики сообщили, что в 2017 году россияне на покупку подержанных иномарок потратили 2,1 трлн рублей. Такой показатель составляет почти 90% от общего объёма. Ещё 219 млрд рублей пришлось на сделки с отечественными автомобилями, что соответствует доле в 10%.

Лидером по объёмам выручки стали подержанные автомобили японской компании Toyota, на покупку которых в прошедшем году российские автомобилисты потратили порядка 370 млрд рублей. На втором месте с показателем в 200 млрд рублей расположился бренд LADA, а замкнуть «тройку» лидеров смогли автомобили марки Mercedes-Benz с объёмом в 160 млрд рублей.

Кроме того, в 2017 году россияне потратили 134 млрд рублей на покупку автомобилей Nissan с пробегом, а на приобретение бывших в употреблении BMW потрачено 122 млрд рублей. Ещё по 100 млрд рублей было потрачено на покупку автомобилей Volkswagen, Hyundai и KIA. Примечательно, что на покупку новых автомобилей в 2017 году россияне потратили меньше – 2 трлн рублей.