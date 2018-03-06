Представлен ТОП-5 самых ярких концептов автосалона в Женеве

В Женеве состоялся очередной автосалон, и эксперты решили перечислить самые яркие концепты данного мотор-шоу. Примечательной, что в ТОП-5 большинство прототипов являются электрокарами будущего.

Первым в ТОП-5 числится концепт Renault EZ-GO. Это машина может быть использована в качестве беспилотного такси до 2030 года. Шестиместная машина выглядит как прозрачный кокон, так как получила стеклянные двери и крышу. Серийная версия новинки может быть показана в начале следующего десятилетия.

Вторым в ТОП-5 самых ярких концептов автосалона в Женеве оказался седан Volkswagen I.D. Vizzion. Машина позиционируется как полностью электрический преемник модели Phaeton. Автомобиль получит беспилотные технологии. Его выпуск начнется не ранее 2025 года.

Третье место досталось кросс-универсалу Porsche Mission E Cross Turismo. Его серийный выпуск уже одобрен, и начнется он не ранее 2022 года.

Четвертым в ТОП-5 оказался Hyundai Le Fil Rouge. Модель показывает направление развития дизайна южнокорейской марки. Будущие серийные машины Hyundai получат сходства с этим прототипом.

Аутсайдером ТОП-5 самых ярких концептов автосалона в Женеве оказался универсал Subaru Viziv Tourer. Он представляет собой прототип нового Subaru Impreza. Машина выглядит агрессивно и оригинально. Она оснащается оппозитным бензиновым мотором. Разработка экстерьера автомобиля велась с учетом предпочтений европейского потребителя.