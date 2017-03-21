По дорогам Йошкар-Олы ездила «беременная ГАЗель»‍

На одной из дорог Йошкар-Олы местной жительнице удалось сфотографировать «беременный» грузовой автомобиль «ГАЗель». В грузовом отсеке машины разместилось ещё одно транспортное средство – «легковушка» ВАЗ.

Местные издания опубликовали необычную фотографию, сделанную в Йошкар-Оле. Горожанка заметала на дороге «ГАЗель» с тентованным грузовым отсеком, где находился автомобиль ВАЗ-2101. Опубликованный снимок развеселил интернет-пользователей, один из них в комментариях назвал грузовик «беременным».

Фото сделала жительница Йошкар-Олы Ксения, ей удалось это сделать, пока они с мужем стояли в дорожной пробке. Первой необычный грузовик увидела дочь Ксении, находившаяся на заднем сидении.

Качество изображения не позволяет точно определить модель, однако предположительно это ВАЗ-2101, получивший в народе прозвище «Копейка», или другой старый автомобиль ВАЗ. Стоит отметить, что вес таких седанов от компании «АвтоВАЗ» составляет от 900 до 1 300 килограммов. Грузоподъёмность «ГАЗели» достигает 1 500 килограммов, что позволяет ей с уверенностью перевозить подобный груз.