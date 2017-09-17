Назван ТОП-5 самых ярких концепт-каров автосалона в Женеве

6 марта стартовал автосалон в Женеве, где было представлено много серийных новинок, однако автопроизводители также представили и концепты, большинство из которых являются беспилотниками с электроприводами. Автоэксперты составили ТОП-5 ярких концептов автосалона.

Возглавил рейтинг самых ярких концептуальных авто Renault EZ-GO. Это роботизированное беспилотное такси, которое способно перевозить до шестерых пассажиров. Модель отличается отсутствием педалей и руля. Первые авто будут доступны уже в 2030 году и придут на замену метро и автобусам.

Второе место занял Volkswagen I.D. Vizzion – это очередная модель с автопилотом. Главной особенностью стали проекционные дисплеи для каждого пассажира. Модели начнут продавать уже в 2025 году.

На третьем месте в ТОП-5 самых ярких концепт-каров автосалона в Женеве оказался внедорожный универсал Porsche Mission E Cross Turismo, который получил разрешение серийного производства, однако модель будут предлагать не ранее 2022 года.

На четвертой позиции концепт Hyundai Le Fil Rouge, который представляет будущее дизайна компании. Замыкает рейтинг лучших концептов автосалона в Женеве универсал Subaru Viziv Tourer. Это прототип пятидверного Subaru Impreza с оригинальным и агрессивным дизайном и оппозитным бензиновым двигателем.