Nissan запатентовал экстремальный пикап Navara

Японская компания Nissan запатентовала новое товарное название Nissan Navara Off-Roader, который, как ожидается, получит более производительный мотор и повышенные внедорожные характеристики. Новинка сможет составить конкуренцию готовящемуся к дебюту на рынке Ford Ranger Raptor.

Согласно данным портала motor1, компания Ford подала заявку в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза, запатентовав тем самым новый экстремальный пикап. Отмечается, что новинка получила название Nissan Navara Off-Roader, а разработчики позиционируют модель как конкурента для готовящегося к дебюту Ford Ranger Raptor.

Официальной информации о модели пока нет, но ожидается, что новый Nissan Navara Off-Roader получит более производительный мотор, а также множество улучшений, ориентированных на внедорожное вождение.

По информации инсайдеров, под капотом нового Nissan Navara Off-Roader расположится 3,0-литровый турбодизельный V6, отдача которого составит 210 лошадиных сил при 500 Нм. Аналогичный мотор со 190 «лошадками» приводит в движение пикап Mercedes-Benz X-Class, который выполнен на основе стандартного Nissan Navara. Ожидается, что премьера Nissan Navara Off-Roader, как и дебют Ford Ranger Raptor, состоится в конце 2018 года.