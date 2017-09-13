FCA отзовет в России 3 300 автомобилей из-за проблем с генератором

Компания Fiat Chrysler Automobiles отзовет в РФ 3 300 автомобилей по причине проблем с генератором. Из-за таких неполадок может прекратиться работа мотора и электрического оборудования.

Об этом сообщают представители Росстандарт. Под отзыв подпадают 3 300 седанов Chrysler 300 и внедорожников Jeep Grand Cherokee, у которых могут выйти из строя диоды в генераторе. Согласно информации, предоставленной государственным регулятором, причиной неисправностей стоит назвать перегрев диодов из-за нагрузок, которые возникают вследствие функционирования электроусилителя руля. Этот дефект может вызвать короткое замыкание.

Обладатели вышеназванных авто придется отвезти их на СТО официальных дилерских центров, где их подвергнут диагностике, а если нужно будет, то и замене генератора. Все сервисные работы осуществят бесплатно.