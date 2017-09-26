В Женеве показали электрический универсал Mission E Cross Turismo

Немецкие разработчики из премиального автопроизводителя Porsche, контролируемого концерном Volkswagen, привезли в Женеву экстремальное кросс-купе Porsche Mission E Cross Turismo. Под капотом прототипа разместился полностью электрический двигатель, а новый автомобиль позиционируют как быстрый универсал, предназначенный для езды по бездорожью.

Руководитель компании Porsche Оливер Блюме в ходе дебюта нового Porsche Mission E Cross Turismo сообщил, что новинка является концептом, но вполне может стать серийным автомобилем. Как отметил топ-менеджер, новинка соединила в себе качества Porsche Mission E и практичные свойства универсала Porsche Panamera Sport Turismo.

Новинка разработана на архитектуре стандартного прототипа Mission E, представленного в 2016 году. Машину снабдили двумя электродвигателями, выдающими 600 лошадиных сил. До первой «сотни» электромобиль сможет взять разгон за 3,5 секунды.

Электроуниверсал Porsche Mission E Cross Turismo заряжается с использованием кабеля, а также индукционно. 15 минут зарядки обеспечивает дальность хода в 400 км. Салон получил электронную панель управления, сенсорный контролирующий блок, климат-контроль и внушительный тачскрин мультимедийного центра.