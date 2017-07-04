SsangYong показал в Женеве электрический кроссовер e-SIV

Корейская автомобилестроительная компания SsangYong на Женевском автосалоне представила свой электрический кроссовер SsangYong e-SIV. Концепт отличается ярким футуристическим оформлением и огромным тачскрином, расположенным по всей центральной консоли.

Новый концепт электрического кроссовера SsangYong e-SIV получил некоторые стилистические подобия с существующими внедорожниками бренда, в том числе и с SsangYong Actyon. Модель снабдили огромными задними стойками и приподнятым кузовом, несмотря на то, что инженеры позиционируют новинку как купеобразный кроссовер.

Под капотом новинки разместится 190-сильный электродвигатель, работающий вместе с набором ионно-литиевых аккумуляторов объемом 61,6 кВт/ч. Такой емкости должно быть достаточно для дальности хода в 450 км при скорости в 150 км/ч. Батареи можно будет зарядить до 80% за 50 минут.

В салоне новинки стоит выделить огромную электронную панель, которая является сенсорным экраном. Интересен тот факт, что в кроссовере отсутствуют механические кнопки и манипуляторы. Премьера серийной версии корейского кроссовера состоится в 2020 году.