Седан LADA Vesta 2018 получил новые системы безопасности и комфорта

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» пополнила перечень оборудования востребованного отечественного седана LADA Vesta. Автомобиль оборудовали теми же защитными системами, что и универсал LADA Vesta SW и его кросс-версию LADA Vesta SW Cross, которые появились на авторынке осенью 2017 года.

Согласно информации от пресс-центра «АвтоВАЗ», седан LADA Vesta, под капотом которого разместился 1,8-литровый агрегат, оснастили задними дисковыми тормозами и центральным подлокотником с боксом. В версии Comfort можно отметить круиз-контроль, функцию ограничения скорости, полифункциональный руль и 3-уровневый подогрев передних сидений. За седан придется отдать от 569 900 рублей.

Раньше эксперты сообщали, что в феврале 2018 года продажи седана достигли рекорда в 8 456 авто, что на 65% больше показателей годичной давности. Следовательно, российский флагман стал наиболее продаваемой машиной от «АвтоВАЗ».