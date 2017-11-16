В Женеве представили самый маленький кроссовер Lexus UX

На начавшемся Женевском автосалоне японская премиальная компания Lexus презентовала абсолютно новый кроссовер Lexus UX. Автомобиль сможет побороться за клиентов с BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

Отмечается, что на рынок новинка выйдет в конце текущего года. Японцы запатентовали для модели наименования UX200, UX250 и UX250h. Вероятно, последняя версия станет гибридной.

В модельном ряду Lexus UX разместится ниже Lexus NX. От него новинка позаимствует двигатели. Оформление машины выполнено согласно современного корпоративного духа с огромной радиаторной решеткой. Авто снабдили колесными дисками размерностью 17 и 18 дюймов, которые созданы из легкосплавных материалов.

Под капотом нового Lexus UX разместится 4-цилиндровый бензиновый агрегат с отдачей 168 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором с прямым переключением от Lexus.