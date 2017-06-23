На автосалоне в Женеве состоится презентация складного самоката Skoda

Чешский производитель авто Skoda разработал уникальный складкой самокат, что позволяет новинке занимать минимум места в багажном отделении. Складной самокат Skoda представят уже на следующей неделе во время автошоу в Женеве.

Уже в этом году покупатели Skoda Superb и Skoda Octavia смогут получить новый складной самокат компании в качестве опции к машинам. Новинка предназначена для автовладельцев, которым необходимо оставить авто далеко от работы или же часто приходится сталкиваться с пробками на дорогах.

Сложенный самокат имеет длину всего 480 мм высоту 410 мм, а его вес не превышает и 5 кг, благодаря конструкции из алюминия. Согласно заявлению производителя самоката Skoda модель сможет перевозить людей весом до 100 кг. Новинка имеет классические цвета Skoda – зеленый и черный, а также фирменные элементы современного дизайна компании.

Уже во второй половине клиенты Skoda при покупке моделей Superb и Octavia смогут заказать себе складной самокат в качестве опции. Модель легко помещается в багажном отделении и практически не занимает места.