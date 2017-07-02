Итальянские тюнеры привезут в Женеву роскошное купе на базе Maserati

Итальянское тюнинг-ателье Touring Superleggera привезет на автосалон в Женеву «гранд турер» Sciadipersia. Авто, разработано по заказу неизвестного клиента компании на архитектуре Maserati Gran Turismo, а его тираж достигнет 10 экземпляров.

Как сообщает шеф-дизайнер тюнинговой компании Луи де Фабрибекер, концепт машин взят от Maserati 5000GT The Shah of Persia 1958 года и пассажирского поезда с названием «Восточный экспресс». Кузов машины выполнен вручную. Задние стойки из матированного алюминия, задняя половина из острых граней, большая площадь остекления и панорамный верх являются эксклюзивными деталями, которыми снабдили авто.

В интерьере стоит выделить обшивку из кожи, изготовленной туринской фабрикой Foglizzo. Также салон получил другую панель управления и переработанные дверные карты.

Под капотом Sciadipersia разместился 8-цилиндровый двигатель объемом 4,7 литра с отдачей 461 лошадиную силу. Он работает в паре с 6-скоростной секвентальной трансмиссией и АКПП. До первой «сотни» машина берет разгон за 4,6 секунды.