Японская компания Mazda возродит роторный двигатель

Ранее в сети появились сведения о возрождении роторной силовой установки Mazda. Мартин тен Бринк, вице-президент по продажам автопроизводителя в Европе, сделал официальное заявление о возрождении роторного двигателя.

При этом вице-президент Мартин тен Бринк, отвечающий за клиентов в Европе, не просто анонсировал выход роторного мотора, но и рассказал о планах компании Mazda на будущее. В результате стало известно, что через несколько лет будет представлен электрокар.

Более того модель гибридным двигателем компания будет разрабатывать самостоятельно, а в основе силовой установки будет лежать роторный мотор. Также электрифицированный автомобиль будет доступен с бензиновым мотором, который будет исполнять роль генератора.

Мартин тен Бринк уточнил, что автопроизводитель Mazda намерен предлагать роторный двигатель, который выступает генератором, клиентам, которые планируют длительные поездки и могут остаться без заряда.