Fiat готовит «внедорожную» версию хэтчбека Argo

Итальянские машиностроители решили расширить возможности пятидверного хэтчбека Fiat Argo. Для этого автомобиль получит «внедорожную» версию. Ее первым рынком станет Южная Америка, а о появлении новинки в других странах пока нет информации.

Решение итальянцев разработать кросс-версию хэтчбека Fiat Argo обусловлено желанием производителя увеличить свои продажи в Южной Америке. А на этом рынке спрос на «внедорожные» модели достаточно высок, и продолжает расти.

На данный момент производитель не озвучивает подробности «внедорожного» хэтчбека Fiat Argo. Также нет конкретики в сроках появления такой модели.

Обычный Fiat Argo продается в Бразилии с базовым 72-сильным агрегатом. Двигатель способен работать на бензине и этаноле. Также хэтчбек предлагается бразильцам с двигателями объемом 1,3 и 1,8 литра, производительность которых составляет 109 и 139 лошадиных сил. Машина продается по цене от 47 790 реалов (830 000 рублей).