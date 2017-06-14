Родстер Pagani Huayra получил уникальную «оригами-крышу»

Итальянский премиальный бренд Pagani в сотрудничестве с компанией Dainese, специализирующейся на производстве чехлов и сидений для мотоциклов, разработал уникальную «оригами-крышу» Pagani Fabric, которая нашла места на родстере Pagani Huayra. Отмечается, что новая крыша отличается чрезвычайной легкостью конструкции и компактностью.

Представители итальянской компании Pagani заявили, что ими в сотрудничестве с Dainese был разработан уникальный и революционный материал, которым будут отделаны складные крыши для родстеров бренда. Технология получила название Pagani Fabric, а в ее состав входит техническая ткань и карбоновые компоненты.

Разработчики отметили, что ткань имеет довольно плотную конструкцию и заранее предопределенные линии изгиба, по которым ткань сворачивается по принципу оригами. Данное решение обеспечивает долговечность ткани и сводит к минимуму количество необходимого для хранения крыши пространства.

Горацио Пагани, руководитель и основатель компании Pagani, отметил, что создание такой крыши для нового Pagani Huayra Roadster стало настоящей технической головоломкой для бренда. Господин Пагани отметил, что такое решение обеспечит стильный внешний вид без лишнего отягощения модели.