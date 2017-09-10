Обладателей нового Fiat Fullback больше не будут штрафовать камеры

В пресс-центре итальянской машиностроительной компании Fiat объявили о старте российских продаж нового пикапа Fiat Fullback. Главной спецификой новинки является то, что машина может свободно ездить по Москве и не опасаться штрафов за съезд с грузового каркаса.

Несколько лет назад городская администрация российской столицы для улучшения экологического положения в Москве ввела «грузовой каркас», который предусматривает запрет движения автомобилей с массой больше 2 500 кг в ряде жилых массивов. Съезд с разрешенных улиц при отсутствии определенного документа наказывается штрафом в 5 000 рублей.

В Fiat проявили заботу об автолюбителях, выпустив пикап массой 2 495 кг. Следовательно итальянский автомобиль стал единственным пикапом, который без каких-либо препятствий может передвигаться по улицам столицы.

Новинка получила задний бампер с центральной подножкой, руль селектор трансмиссии, обшитый кожей и круиз-контроль. В России предзаказ на пикап начинается с 1 апреля 2018 года, а его стоимость стартует с отметки в 1 629 000 рублей.