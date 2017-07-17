Представлена китайская копия Mercedes-Benz G-Class от Qifeng

Китайская компания Qifeng Auto, которой владеет производитель электрических автомобилей Lichi Electric Vehicle Corporation, представила новый городской внедорожник Qifeng K7, оформление которого позаимствовано от немецкого Mercedes-Benz G-Class. Сообщается, что поднебесная копия разительно отличается от «Гелендвагена», так как модель считается городским электрокаром со скоростью движения 50 км/ч.

Китайские специализированные издания обнародовали новейшие шпионские фотографии нового Qifeng K7, который проходит тест-драйв на общих дорогах. Интересен тот факт, что модель не скрывается под камуфляжем, показывая дизайн, скопированный с Mercedes-Benz G-Class. Под капотом новинки разместился небольшой электродвигатель, выдающий 5,3 и 6,7 л.с. Внедренная свинцово-кислотная батарея обеспечивает дальность хода в 170 км при одном заряде.

Новинку относят к классу низкосортных небольших машин со скоростью не больше 50 км/ч. Такие авто не могут выезжать на автомагистрали международного значения, но владельцам разрешена бесплатная парковка в городах. За Qifeng K7 нужно будет отдать 24 988 юаней.