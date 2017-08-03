LADA Granta и LADA Kalina продаются по двойной скидке

Отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» анонсировала продление действия программы обновления автопарка, предусматривающей скидку на транспорт по схеме trade-in. Интересно, что LADA Granta и LADA Kalina получили двойную скидку, равную 40 000 рублей.

Автопроизводитель продлил действие программы trade-in, но на большую половину средств передвижения бренда осталась выгода в размере 20 000 - 30 000 рублей. Но LADA Kalina и LADA Granta, разработанные на одной архитектуре, автолюбители могут приобрести со скидкой в 40 000 рублей. В итоге седан LADA Granta продается от 399 900 рублей, а стоимость хэтчбэка LADA Kalina стартует с отметки 450 600 рублей.

Невзирая на тот факт, в 2017 году седан LADA Granta стал наиболее продаваемым авто бренда, отныне он предлагается по довольно низкому ценнику. Это можно объяснить тем, что во многих российских федеральных субъектах насчитывается довольно много авто, а уменьшенные ценники позволят продать накопившиеся на складах транспортные средства.