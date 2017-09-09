Американец создал внедорожник для путешествия из Нью-Йорка в Париж

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которая находится в собственности кинопродюсера Джеймса Гликенхауса, намерена осуществить трансконтинентальное путешествие на внедорожнике. Дебют авто состоялся в январе текущего года, а своим ходом машина поедет по маршруту Нью-Йорк - Париж.

Согласно замыслам кинопродюсера, начальной точкой вояжа, который состоится в 2020 году, будет площадь Таймс-сквер. С этого места внедорожник поедет к Берингову проливу, который будет пересечен по специально построенному понтону. Далее маршрут пройдет по трассе «Колыма» и Транссибирскому автошоссе. Существует вероятность, что машина проследует через Пекин, Москву и Санкт-Петербург.

Кроме того, специалисты компании планируют восхождение на самый высокий вулкан Охос-дель Саладо в Чили высотой 6 893 м. В моторном отсеке внедорожника разместится 8-цилиндровый агрегат, функционирующий в тандеме с АКПП и подключаемым полноприводным механизмом. Ход подвески достигает 508 мм, а клиренс равен 394 мм.