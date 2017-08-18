Brabus показал мощнейший седан Mercedes-AMG E63 S

Ателье Brabus представило мощнейший Mercedes-AMG E63 S. Высокопроизводительный седан теперь имеет под капотом 789-сильную установку. Порог скорости автомобиля составляет 300 километров в час. Транспортное средство может быть представлено в рамках мартовского мотор-шоу в Женеве.

Mercedes-AMG E63 S Brabus получил приставку Beefier S в названии. Еще до модернизации автомобиль был «заряженным», но немцы решили превратить его в настоящий суперкар бизнес-класса. В моторном отсеке машины находится четырехлитровый V8 с двумя турбинами. По словам разработчиков, за счет новых настроек нагнетателей им удалось повысить мощность агрегата на 186 лошадиных сил.

Седан Mercedes-AMG E63 S Brabus Beefier S способен разогнаться до 100 километров в час за 3 секунды. Данный результат на 0,4 секунды лучше показателя стандартного варианта автомобиля. Максимальная скорость машины пока останется на отметке 300 км/ч из-за электронного ограничителя скорости. При этом разработчики не отрицают, что в будущем могут избавиться от него.

Доработанный Mercedes-AMG E63 S Brabus оснащен карбоновым аэродинамическим обвесом, эксклюзивными колесными дисками, выхлопными патрубками из нержавеющей стали и разнообразными дополнениями в салоне. О стоимости автомобиля пока ничего не говорится.