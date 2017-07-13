Авто премиум-класса попадают на вторичный рынок раньше масс-маркета

Автоэксперты исследовали вторичный рынок и пришли к выводу, что авто премиум-класса меняют владельца намного быстрее, чем машины среднего класса. Меньше всего у автовладельцев задерживаются машины Jaguar, Porsche и Mercedes.

Автолюбители привыкли покупать машины у первого владельца автомобиля. Исследуя историю машин по VIN-номерам, специалисты выяснили, сколько обычно люди владеют авто прежде чем продать. Машины премиум-класса быстрее обычных оказываются на вторичном рынке.

Именно первые владельцы Jaguar, Porsche и Mercedes быстрее других продают свои машины. Новый владелец таких машин появляется спустя 3-4 года. Причиной является состоятельность таких клиентов, которые с легкостью могут приобрести новое авто. Кроме того, всего за 3,5-4 года на вторичный рынок попадают и авто Lifan, FAW и Geely.

При этом машины отечественных производителей обычно намного дольше остаются у первых владельцев. Так, дольше всего служат первому покупателю модели Иж - 12 лет и 8 месяцев, а также авто ГАЗ - порядка 12 лет. Тройку долговечных служителей замыкает Chrysler, который обычно остается у первого владельца на 7 лет и 4 месяца.