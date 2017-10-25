Новый Toyota Supra показал себя в дрифте по снегу

Японская компания Toyota в рамках автосалона в Женеве представит возрожденный спорткар Supra, который может выпускаться под отдельным суббрендом Gazoo. На данном этапе модель проходит завершающий этап тестирования, дрифтуя по заснеженным дорогам.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появилось свежее шпионское видео с тестов нового спортивного купе Toyota Supra. Эксперты отметили, что изначально тестовый пилот за рулем спорткара допустил ошибку и отправил автомобиль в занос, но позже решил попробовать подрифтовать на автомобиле.

Новый Toyota Supra по-прежнему тестируется в плотном камуфляже, но эксперты смогли отметить некоторые сходства с представленной ранее концепцией Toyota FT-1. Модель получила большие воздухозаборники спереди, а также широкие полностью светодиодные фары. Кроме того, на кузове автомобиля расположилось множество воздухозаборников.

Инсайдеры сообщают, что купе Toyota Supra, которое разрабатывается параллельно с BMW Z4, получит под капот баварский 3,0-литровый мотор с турбонаддувом, который способен генерировать порядка 335 лошадиных сил при 500 Нм. Отмечается, что данной мощности будет вполне достаточно, ведь масса модели составит порядка 1 500 килограммов.