Глава Volvo показал фотографию седана S60 нового поколения

В глобальной сети появилась первая фотография серийного прототипа шведского седана S60 нового поколения. Кадр в своем блоге в Twitter представил глава марки Volvo Хакан Самуэльссон.

Новый седан Volvo S60 отправится на конвейер в течение 2018 года. Выпуск автомобиля будет вестись на мощностях шведского бренда в штате Северная Каролина, США.

О внешности нового седана Volvo S60 пока нет полного представления в силу того, что на фотографии, опубликованной топ-менеджером, экстерьер автомобиля скрыт маскирующей пленкой. Тем не менее, есть предположение, согласно которому автомобиль будет похож на универсал V60 следующего поколения, презентация которого ожидается через несколько дней на автомобильной выставке в Женеве. В частности, новый седан обзаведется такими же фирменными фарами головного света «Молот Тора», как у универсала.

Новый седан Volvo S60 может также разделить силовую линейку с универсалом V60. В его моторной гамме присутствуют дизельные установки тягой 150 и 190 л.с., а также бензиновый двухлитровый двигатель тягой 245 л.с. Кроме того, новинка может получит комбинированные агрегаты с возможностью подзарядки от бытовой сети. Их мощность составит 345 и 390 л.с.

Седан Volvo S60 нового поколения предстанет перед общественностью в рамках специальной выставки, которая пройдет в Южной Каролине на новом предприятии шведского бренда.