Jeep рассекретил салон нового семиместного Grand Commander

Американская машиностроительная компания Jeep раскрыла подробности о своем новом трехрядном кроссовере Jeep Grand Commander, который предназначен для китайского авторынка. Сообщается, что публичный дебют новинки пройдет в апреле 2018 года на Пекинском автосалоне.

В сеть попали фотографии и видеоролик, которые рассекречивают интерьер нового Jeep Grand Commander. По словам инженеров, новинку построили, учитывая вкусы китайских автолюбителей. Модель снабдили множеством хромированных мотивов в салоне, кожаной обшивкой, панорамным верхом и мультимедийной установкой с большим тачскрином.

Новинку снабдят тремя рядами сидений, которые расположились по формуле 2+3+2. Размеры нового авто достигнут 4873X1892X1738 мм, а величина колесной базы достигнет 2 800 миллиметров.

В моторном отсеке нового Jeep Grand Commander разместится 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра с мощностью 234 и 265 лошадиных сил. Он работает в паре с АКПП с передним и полным приводом.