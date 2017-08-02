Новый кроссовер Toyota C-HR представят в России 3 марта

3 марта в России состоится презентация нового кроссовера Toyota C-HR. С 3 по 8 марта в Москве, Сочи, Казани и Красноярске будут проходить экстремальные weekend с Toyota, в рамках которых и состоится дебют новинки.

Новый кроссовер Toyota C-HR был разработан как модель для молодежи. На данный момент никаких подробностей о версии кроссовера C-HR для России нет. Однако ранее в сети появились сведения из ОТТС, где была представленная линейка двигателей.

На данный момент дилерские центры не знают о количестве Toyota C-HR для России, поэтому предзаказ на новинку до сих пор не начали. В РФ будет доступна единственная версия кроссовера с двумя бензиновыми двигателями: объемом 1,2 литра производительностью 116 «лошадей» при моменте силы в 185 Нм и объемом 2 литра производительностью 148 «лошадей» при моменте силы в 189 Нм.

В паре с моторами будет работать МКПП на шесть скоростей или вариатор. Toyota C-HR будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнении. Ожидается, что кроссовер обойдется клиентам минимум в 2 000 000 рублей.