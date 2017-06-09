В 2017 году в России угнали почти 22 тысячи автомобилей

Согласно данным пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 2017 году российские правоохранители зафиксировали 21 482 кражи автомобилей, а также почти столько же угонов без цели хищения. Традиционно чаще всего машины угоняли в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно данным издания «Газета.ru», которое ссылается на информацию пресс-службы МВД РФ, в 2017 году в России было совершено 21 842 кражи автомобилей. Примечательно, что при этом правоохранители зафиксировали 20 834 угона без цели хищения, что также является поводом для возбуждения уголовного дела. При этом в МВД отметили, что в целом количество такого рода правонарушений снизилось на 10% в сравнении с 2016 годом.

Правоохранители рассказали, что чаще всего автомобили угоняют в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Что касается регионов с наименьшим количеством угонов, то тут отмечается Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Калмыкия.

Отмечается, что российские угонщики при краже недорогих автомобилей чаще всего просто взламывают двери, но для более дорогих моделей используется современное оборудование. Модели массового сегмента чаще всего разбирают на запчасти, а премиальные авто продают на черном рынке.