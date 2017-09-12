Mercedes-Benz показал первое фото нового электрокроссовера EQC

В сети появились первые изображения серийного электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, сделанные в ходе проведения тест-драйва. Тесты проводились при низких температурах на замерзшем озере.

Отмечается, что продажи электрокара стартуют в 2019 году, а главными соперниками новинки станут Mercedes-Benz и Jaguar I-Pace. Электрокар будет собираться на заводе в штате Алабама (США). Для этого на обновление производственной площадки выделят 1 млрд долларов.

Автомобиль получит два электромотора, обеспечивающих дальность хода в 500 км. До первой «сотни» новинка берет разгон за 5,0 секунд. Серийный электрокар построят на платформе EVA с применением высокопрочной стали и алюминия, которая специально создана для электрокаров.

Предвестника кроссовера Mercedes-Benz представили осенью 2016 года на Парижском автосалоне. Прототип Generation EQ получил два электродвигателя с общей отдачей 300 кВт.