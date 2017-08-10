Jeep привезет в Женеву три новые модели

Американский автопроизводитель Jeep сообщил, что привезет на автосалон в Женеве, который состоится уже через несколько дней, сразу три новинки. При этот самой ожидаемой моделью оказалось новое поколение Jeep Wrangler.

Новое поколение Jeep Wrangler получило ряд доработок, однако дизайнеры сохранили основные отличия предшественников: радиаторную решетку и оптику. Список оснащения внедорожника был значительно расширен, однако компания сохранила в секрете основные характеристики.

Также на автосалон в Женеве привезут обновленный Jeep Cherokee. Внедорожник получит не так много доработок в плане технических характеристик. Клиенты смогут выбрать сразу между тремя вариантами системы полного привода.

Кроме того, компания Jeep разработала новую версию Grand Cherokee Trackhawk. Модель будет доступна в Северной Америке. Внедорожник оснащен двигателем производительностью 717 «лошадей», который позволяет разгоняться до первой «сотни» всего за 3,5 секунды.