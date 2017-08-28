Названы наиболее угоняемые автомобили в РФ

В 2017 году в России злоумышленники угнали примерно 43 000 автомобилей, что на 10% ниже показателей годичной давности. Из них 30 834 случая зафиксировано без цели хищений, а 21 842 случая с корыстными мотивами.

В 2017 году наиболее похищаемыми авто все также остаются российские и японские машины, доля которых составила 30% и 31%. На корейские и европейские автомобили приходится по 16%, американские занимают нишу в 6%, а «китайцы» получили 1%. Наиболее популярным у автоугонщиков становится Hyundai Solaris (1 471 угон). Второе место досталось KIA Rio (1 063 экземпляра). ТОП-3 закрывает японский седан Toyota Camry (938 единиц).

В первую десятку самых похищаемых транспортных средств попали Ford Focus (662 штуки), Toyota Corolla (504 ед), Toyota Land Cruiser (374 шт), Toyota RAV4 (365 ед), Mazda CX-5 (364 шт), Renault Duster (348 ед) и Renault Logan (337 шт). Среди премиальных брендов самыми угоняемыми выступают Lexus LX, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.