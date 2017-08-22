Автостраховщики составили рейтинг самых "дорогих" сосулек этой зимы

Российские страховщики поделились с журналистами рейтингом автомобилей, которым был нанесён наибольший ущерб сосульками и глыбами снега, падающими с крыш. За минувшую зиму рекордной оказалась выплата за кроссовер Porsche Cayenne в размере 211 900 рублей.

В России страховые компании часто терпят убытки из-за падающих с крыш сосулек и снежных глыб в зимний период. Представители компании «Альфастрахование» рассказали, за какие из пострадавших автомобилей пришлось заплатить больше всего. Владелец Porsche Cayenne, проживающий в Кургане, получил в качестве компенсации 211 941 рубль.

Далее рейтинг представлен в основном автомобилями с московскими регистрационными знаками. За ремонт корейского KIA Rio пришлось заплатить 100 000 рублей, а шведского Volvo XC90 - 90 000 рублей. Страховщики выплатили по 60 000 рублей хозяевам пострадавших от сосулек Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

В перечень самых «дорогих» для страховых компаний сосулек вошли также Nissan Qashqai (25 000 рублей) и Volvo XC90 (20 000 рублей). Стоит напомнить, что в Москве 3 и 4 февраля прошёл снегопад, признанный самым сильным для февраля в текущем веке.