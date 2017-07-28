BMW опубликовал тизерное изображение нового 8 Series Gran Coupe

Компания BMW разместила на официальной странице в соцсети Facebook тизер, на котором изображён силуэт прототипа четырёхдверной версии 8-Series. Ожидается, что новинку в кузове Gran Coupe продемонстрируют публике на грядущем Женевском автосалоне.

Новый BMW 8-Series Gran Coupe придёт на смену устаревшей «шестёрке». Основными конкурентами новинки станут Porsche Panamera и четырёхдверное купе Mercedes-Benz GT4, презентация которого также пока не состоялась.

Скорее всего, BMW также привезёт в Женеву товарный вариант 8-Series, который неоднократно анонсировали этой зимой. Пока компания сохраняет в секрете технические характеристике о флагманском купе и его модификации Gran Coupe.

Предположительно в основу модели ляжет платформа CLAR, которая уже нашла применения на новеньких BMW 5-, 6- и 7-Series. Данная архитектура позволяет устанавливать различные силовые агрегаты: от 2,0-литровых 4-цилиндровых моторов до двигателя с 12 цилиндрами.

Под капотом BMW 8-Series Gran Coupe разместится 4,4-литровый битурбированный двигатель V8. На протяжении нынешнего года также может дебютировать «заряженная» М8, которую оснастят аналогичной установкой. Производительность мотора для М-версии форсируют до 600 лошадиных сил.