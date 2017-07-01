«АвтоВАЗ» сократит экспорт машин LADA в Европу

Руководство компании «АвтоВАЗ» ожидает сокращения экспорта машин в Европу. В ЕС планируется ужесточение экологических норм, что помешает продажам российских транспортных средств в регионе. Об этом рассказал Николя Мор, глава отечественного автогиганта.

В разговоре с журналистами глава ПАО «АвтоВАЗ» сообщил, что со временем объемы экспорта машин российского производителя в Европу нормализуются. Для этого отечественным инженерам необходимо доработать модели, продажи которых планируются в ЕС. По словам топ-менеджера, поставки автомобилей марки LADA в перспективный регион вернутся к прежнему уровню в 2020 году.

По мнению руководителей ПАО «АвтоВАЗ», производитель сможет полноценно поставлять машины в Европу за счет доработки моделей гибридными силовыми установками. В компании подсчитали, что из-за снижения экспорта автомобилей в ЕС, она потеряет порядка 3 миллиардов рублей.

Машины производства ПАО «АвтоВАЗ» можно экспортировать в Европу, однако из-за ужесточения экологических норм жители региона вряд ли пожелают покупать их, ведь за каждый лишний грамм вредных выбросов придется доплачивать 2 евро (данный тариф сейчас действует в Германии). Сейчас в ЕС нормой являются 120 грамм СО2 на километр. У машин марки LADA этот показатель составляет 138-216 г/км.