Genesis подготовил седаны G90 для красной дорожки «Оскара»

Премиальный бренд Genesis совместно с изданием Vanity Fair создал пять эксклюзивных седанов G90. Автомобили планируется использовать в ходе церемонии вручения премии «Оскар» для перевозки номинантов и знаменитых персон.

Каждый из экземпляров особой серии получил собственное имя. Кузов Genesis G90 A Touch of Sensuality окрасили в матово-коричневый и серебристый цвета, а в салоне найдут место кожа наппа песочного оттенка и коричневый нубук.

Седан под названием Stardust примечателен тёмно-серым окрасом и чёрной бархатной отделкой салона. Emerald Dream получил темно-зелёный цвет кузова в сочетании с коричневым, тогда как для отделки интерьера дизайнеры остановили выбор на зелёной коже. Автомобиль The Ruler выполнили в сером и кирпично-красном цветах, а внутренне убранство украсил красный нубук.

Наконец последний вариант Refined Understatement окрасили в тёмно-синий цвет, за исключением крыши и капота, выполненных в матово-белом оттенке. В салоне появилась отделка из кожи наппа и чёрного нубука.

Напомним, что в России Genesis G90 предлагается по цене от 4 475 000 рублей с тремя вариантами двигателей. Автомобиль может оснащаться 370-сильным мотором V6 объёмом 3,3 литра, агрегатом 3.8 V6 с отдачей в 309 лошадиных сил, а также 5,0-литровым «атмосферником» V8, генерирующим 413 «лошадей».