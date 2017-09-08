Bentley и Mulliner представили уникальный кроссовер Bentayga

Британская люксовая марка Bentley, в сотрудничестве с мастерской Mulliner, представила уникальную версию кроссовера Bentley Bentayga. Роскошный вседорожник отправится на фестиваль в Чертнем, который начнется 13 марта нынешнего года.

На вышеназванном мероприятии будет отпраздновано продолжение отношений Bentley и The Jockey Club. Кроссовер Bentayga, в создании которого приняла участие мастерская Mulliner, будет существовать в единственном экземпляре.

Уникальный Bentley Bentayga выполнен в зеленом цвете кузова, дополненного несколькими темными акцентами. Автомобиль поставлен на колесные диски черного цвета размерностью 21 дюйм. Специалисты мастерской Mulliner видоизменили салон машины, изготовив для него особую зеленую кожу. По словам разработчиков, за счет уникального цвета интерьер кроссовера стал уютнее, а изысканности ему добавляет светло-голубая строчка на креслах и дверных панелях вседорожника. О продаже автомобиля ничего не говорится.