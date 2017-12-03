Sin Cars представит гибридный 570-сильный суперкар в Женеве

Компания Sin Cars намерена привезти на Женевский автосалон новый суперкар Sin Cars R1 550, оснащённый 570-сильной гибридной силовой установкой. Вместе с тем опционально разработчики предлагают повысить производительность до 800 лошадиных сил.

Уже 6 марта состоится презентация новой плагин-гибридной модели R1 550 от небольшой болгарской компании Sin Cars. Суперкар получил бензиновый двигатель мощностью 450 «лошадок», который приводит в движение задние колёса.

В паре с ним работает 120-сильный электромотор, тяга которого передаётся на переднюю ось. Суммарная отдача гибрида составляет 570 л. с., при этом исключительно на электротяге новый Sin Cars R1 550 может проехать 60 километров. Суперкар весит 1 480 килограммов и способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Помимо этого, за доплату заказчик может попросить заменить базовый двигатель внутреннего сгорания на 6,0-литровый твин-турбо мотор V8, которым оснащается Chevrolet Corvette Z06. Благодаря такому решению мощность Sin Cars R1 550 увеличится до 800 «лошадей». К сожалению, динамические характеристики более мощной версии не уточняются.