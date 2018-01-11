Новый спорткар KIA Stinger добрался до российских дилеров

В шоу-румах официальных дилерских центров компании KIA в России появился новый производительный фастбек KIA Stinger, который считается первым серийным спорткаром в истории корейской марки. Отмечается, что за модель в базовом исполнении российским клиентам придётся выложить 1 899 990 рублей.

Согласно данным российского офиса компании KIA, новый спортивный фастбек KIA Stinger уже доступен для покупки в официальных дилерских центрах России. Отмечается, что модель для РФ предложена с 2,0-литровым бензиновым турбомотором T-GDi, который в зависимости от варианта исполнения может генерировать 197 и 247 лошадиных сил.

Что касается «топового» KIA Stinger GT, то данная версия обойдётся российским покупателям в 3 229 900 рублей. Под капотом такого автомобиля скрывается могучий 3,3-литровый мотор V6 T-GDi, отдача которого составляет 370 лошадиных сил. Такая модель в тандеме с системой полного привода способна разогнаться до первой «сотни» за 4,9 секунды.

Уже в базовом варианте исполнения новый KIA Stinger оснащается спортивными кожаными сидениями, датчиками парковки, камерой заднего вида, 7,0-дюмовым мультимедийным центром, датчиками дождя и света, а также системой бесключевого доступа. В качестве опций предложен проекционный дисплей, мониторинг слепых зон и многое другое.