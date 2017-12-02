Rimac опубликовал тизер нового гиперкара Concept Two

Представители Rimac Automobili разместили на официальной странице в соцсети Facebook видеотизер, который позволяет рассмотреть детали внешнего вида нового высокопроизводительного автомобиля хорватской марки. Премьера новинки пройдёт на мотор-шоу в Женеве 6 марта.

На сегодняшний день новый гиперкар известен под именем Concept Two, однако товарная версия будет называться по-другому, отметила ранее управляющий директор Rimac Моника Микач. Пока компания раскрыла не так много подробностей о новинке.

Автомобиль Concept Two оснастят системами беспилотного управления четвёртого уровня, батареями на 120 кВт/ч и электронно-управляемым спойлером. До 2020 года компания Rimac собирается выпустить также трековую и открытую версии новинки.

Новый гиперкар окажется мощнее первой модели бренда Concept One, четыре электрических двигателя которой в сумме генерируют впечатляющие 1 224 лошадиные силы при крутящем моменте 1 600 Нм. Любопытно, что силовая установка электрокара может по отдельности менять подачу тяги на каждом из колёс.

Комплект батарей с жидкостным охлаждением выдерживает трековые нагрузки. Данный автомобиль способен ускоряться до максимальных 355 км/ч, а на разгон до первой «сотни» тратит всего 2,5 секунды.