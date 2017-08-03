Во второй половине февраля цены на авто изменились у 10 брендов

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали изменение цен на новые автомобили в России за период с 16 до 28 февраля. Отмечается, что во второй половине последнего зимнего месяца прайс-листы были скорректированы у 10 брендов, представленных на рынке РФ.

Судя по данным исследования, в большинстве случаев речь вполне ожидаемо идёт о увеличении ценников. Так, во второй половине февраля немецкая компания Mercedes-Benz на 0,3% увеличила стоимость люксового внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Среди других премиальных брендов следует выделить японский Infiniti, который на 2,5% увеличил стоимость «топовой» комплектации купе Infiniti Q60 – теперь модель с 3,0-литровым 450-сильным мотором стоит 3 105 000 рублей.

Что касается более распространенных моделей массового сегмента, то тут изменения затронули такую модель как Volkswagen Passat, которая в комплектации Life Plus стала доступнее на 14,5%. Вместе с тем компания Toyota вывела на рынок РФ новое поколение минивэна Alphard, который получил сразу на 22,9% больший ценник.

Если говорить о китайских автопроизводителях, то во второй половине февраля компания Geely увеличила стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 на 2,1% - 3,7% в зависимости от комплектации.