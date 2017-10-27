На продажу выставлен самый необычный концепт Ferrari

Согласно данным акционного дома RM Sotheby’s, в скором времени состоятся торги, на которых будет выставлен единственный в своем роде концепт Ferrari 328 GTS Conciso. Примечательно, что, несмотря на причудливый внешний вид, модель, доработанная немецкими дизайнерами, оказалась даже быстрее заводской версии.

Согласно данным европейских автомобильных порталов, уникальный концепт Ferrari 328 GTS Conciso выполнен на основе серийного спорткара Ferrari 328 GTS умельцами из немецкого кузовного ателье Bernd Michalak Design Studio. Отмечается, что модель существует в единственном экземпляре, что, очевидно, сыграет свою роль при формировании цены, которая пока не озвучивается.

Основными особенностями дизайна концептуального Ferrari 328 GTS Conciso является тот факт, что модель полностью лишена крыши и дверей, а также оснащается компактным ветровым стеклом. В салоне при этом нашли место две ниши для гоночных шлемов.

Уникальный Ferrari 328 GTS Conciso приводится в движение заводским 3,2-литровым мотором V8, который находится под капотом серийной Ferrari 328 GTS. Отдача мотора составляет 274 лошадиные силы, но тюнинговый суперкар при этом разгоняется до «сотни» на 1,4 быстрее, чем заводская модель.