В Воронеже заметили автомобиль «Охотников за привидениями»‍

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети «ВКонтакте» появились свежи фото, на которых можно увидеть необычный автомобиль «Волга». Примечательно, что кузов автомобиля украшен наклейками с изображением логотипа популярного 1980-х годах фильма Ghost Busters (Охотники за привидениями).

На станицах городских пабликов и местных изданий появились свежие фото, которые были сделаны жителями Воронежа в одном из пригородных районов. На снимках можно увидеть необычный седан «Волга» серого цвета, на кузове которого красуется наклейка с изображением логотипа франшизы «Охотники за привидениями».

В комментариях в социальных сетях местные жители отнеслись к автомобилю по-разному. Некоторые горожане заметили на «Волге» номерные знаки Липецкой области, после чего насмешливо назвали владельца «залётным охотником». Отмечается, что модель была замечена на стоянке одного из продуктовых магазинов.

Более дружелюбные жители Воронежа отметили, что в город очень часто приезжают жители других регионов и оценили необычный «тюнинг» раритетного седана.