Volkswagen Teramont станет доступен для предзаказа в России 12 марта

Согласно данным российского офиса немецкой компании Volkswagen, уже 12 марта нынешнего года в России стартует приём заказов на новый полноразмерный внедорожник Volkswagen Teramont, который будет доступен в четырех комплектациях. Отмечается, что полный перечень вариантов исполнения и цены будут озвучены уже в ближайшие дни.

Стоит напомнить, что новый Volkswagen Teramont был представлен публично ещё в середине 2016 года в Соединенных Штатах, где сегодня модель реализуется под названием Volkswagen Atlas. Длина семиместного внедорожника составляет 5 036 мм, а ширина и высота растянулись до отметки в 1 989 и 1 778 мм соответственно. В основе новинки лежит платформа MQB.

В список оснащения модели войдет фирменная система полного привода 4Motion, которая позволит выбрать режимы вождения по снегу и песчаной почве. В зависимости от выбранного режима сменяется работа рулевого управления, векторизация крутящего момента и настройки подвески.

Что касается технических характеристик, то новый Volkswagen Teramont для России будет предложен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью в 238 лошадиных сил, а также с 280-сильным V6 объёмом в 3,6-литра. Уже в «базе» модель получит трёхзонный климат-контроль и адаптивную LED-оптику.