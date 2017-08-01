Универсал Audi A6 Avant впервые заснят на тестах

Недавно автопроизводитель Audi анонсировал выход универсала Audi A6 Avant, который представят в Женеве на автосалоне. Шпионы сфотографировали новинку во время дорожных испытаний и опубликовали первые снимки в сети.

Согласно полученным снимкам, универсал Audi A6 не получил особых изменений, однако интерьер модели имеет более отличимые доработки. Специалисты отмечают, что универсал получил ряд дизайнерских решений от обновленных А8 и А7.

В салоне Audi A6 Avant установили двойную сенсорную панель: первая – приборная панель, а вторая – экран системы мультимедиа. Остальные элементы доработок повторяют дизайнерские решения прототипа и А8.

Фары универсала Audi A6 Avant несколько перекручены. Специалисты утверждают, что в основу модели легла платформа MLB Evo, что заметно сократит массу авто. Ожидается, что моторная линейка будет представлена шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами.