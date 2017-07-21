Chery раскрыла характеристики нового кроссовера Tiggo 4

В этом году на мировой рынок выйдет компактный кроссовер Chery Tiggo 4, который в Китае известен как Tiggo 5. Автопроизводитель раскрыл технические особенности версии для мирового рынка, моторная линейка которой представлена двумя бензиновыми моторами.

В моторную гамму Chery Tiggo 4 войдет 2-литровый атмосферник производительностью 122 «лошади», а также 1,5-литровый турбодвигатель, который генерирует до 147 «лошадей». В качестве трансмиссии компания предлагает МКПП или вариатор для обоих двигателей.

Ожидается, что в третьем квартале Chery Tiggo 4 будет доступен в России. Кроссовер будет предложен только в переднеприводном исполнении. В списке оснащения числится система мультимедиа 9”, четыре подушки безопасности, датчик давления в шинах, система бесключевого запуска двигателя и доступа в салон.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Chery анонсировала компактный электрокар eQ1 с двигателем мощностью 41 «лошадь» и максимальной скоростью в 100 км/ч. Запас хода новинки составляет 180 км.