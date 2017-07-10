Toyota показала новую КПП, объединившую в себе "механику" и вариатор

Японская компания Toyota представила новейшую коробку передач, которая объединила черты вариатора и механической трансмиссии, а также новый мотор. Впервые данные разработки автопроизводитель собирается применить на следующей генерации Toyota Auris.

Представленные технологии были установлены на модульной платформе TNGA. Речь идёт о 2,0-литровом двигателе с 40-процентным тепловым КПД и бесступенчатой трансмиссии передач Direct Shift-CVT.

Новый силовой агрегат получил электрический водяной насос, систему комбинированного впрыска, увеличенный угол между клапанами, сёдла клапанов с лазерным плакированием. Кроме того, лазерной обработке подверглись юбки поршней. Двигатель способен развивать 171 лошадиную силу, однако в случае, когда его устанавливают в составе гибридной установки, мощность составляет 146 «лошадок».

В свою очередь новая коробка использует при разгоне с места стартовую передачу. Подобная особенность помогает улучшить динамические характеристики автомобиля, а также сделать более отзывчивой педаль газа.